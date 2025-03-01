Beşiktaş, Kayserispor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'nde Kayserispor'u Önünde 1-0'lık Avantajla Kapattı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Beşiktaş ile Bellona Kayserispor arasında oynanan heyecan dolu karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 1-0 önde kapattı.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 29. dakikasında, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Masuaku, yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir serbest vuruş kullandı. Ancak, top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kayserispor'dan Karimi, Beşiktaş yarı sahasında topu kontrol ettikten sonra ceza sahası dışından bir şut çekti. Ancak, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Beşiktaş savunması, Mane'nin ceza sahasına sağ çaprazdan yaptığı şutla zorluk yaşadı. Kaleci Mert Günok, bu şutu ayaklarıyla çıkardı. Mane, dönen topu tekrar yakalayarak yaptığı vuruşla, kaleci Mert'i geçemedi.

İlk yarının sonlarına doğru, 45. dakikada Beşiktaş, beklediği golü buldu. Hızlı bir kontratakta, sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, topu solundaki Immobile'ye aktardı. Immobile'in bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde tamamladı.