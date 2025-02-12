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Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu Ağırladı

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlediği imza töreninde geleceğe yönelik umutlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:55
Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu Ağırladı

Beşiktaş'ta İmza Töreni: Keny Arroyo ve Elan Ricardo

Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular Keny Arroyo ve Elan Ricardo için görkemli bir imza töreni düzenledi. Tören, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İmza törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo katıldı.

Keny Arroyo: "Beşiktaş Benim İçin Bir Hayaldi"

Siyah-beyazlıların Ekvador ekibi Independiente del Valle'den transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu Keny Arroyo, Avrupa'da futbol oynamanın bir çocukluk hayali olduğunu dile getirdi. Sahada oynama heyecanını dile getiren Arroyo, "Avrupa'da oynama hayalimi çok büyük bir takımda gerçekleştireceğim. Burada oynanan futbolu biraz tanıyorum ve mücadele açısından Ekvador futboluna benzetiyorum" dedi.

10 numaralı formayı giymenin sorumluluğunu çok iyi bildiğini belirten Keny Arroyo, "Beşiktaş benim için bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirdiğim için mutluyum. Sahada oynayacağım oyunla bunu göstereceğim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'deki savunma oyuncularının sert oynadığını bildiğini ve bu sertliği kırmak için güçlü ve çevik olacağını ekledi.

Elan Ricardo: "Kazanmaya Geldik"

Beşiktaş'ın, Kolombiya takımı CD La Equidad'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sahada en iyisini yapacağını belirtti. "Biz buraya kazanmaya, başarılar elde etmeye geldik. Bunun için sahada mücadele edeceğiz ve bu mutluluğu beraber yaşamak istiyoruz." dedi.

Ricardo, kendisine verilen her pozisyonda görev yapabileceğinin altını çizerek, "Burada olmak benim için bir büyük gurur. Kazanılacak ne varsa bunun için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Keny Arroyo ve Elan Ricardo'ya, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından isimlerinin yazılı olduğu nostalji formaları takdim edildi.

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