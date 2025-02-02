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Beşiktaş, Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor maçı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:56
Beşiktaş, Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Kırklarelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Kırklarelispor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.

Antrenmanın Detayları

Kulübün resmi açıklamasına göre, yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular önce pas çalışması yaptı, ardından dar alanda çift kale maç uygulamalarıyla antrenmanı sürdürdü.

Son Hazırlık ve Maç Bilgileri

Beşiktaş, Kırklarelispor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak. Mücadele, 4 Şubat Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.

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