Dusan Tadic Hollanda basınının gündemine oturdu

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'nin en dikkat çekici transferlerinden birisi de geçtiğimiz sezon Ajax'ta oynayan Dusan Tadic'di..

TADIC'TEN MÜKEMMEL PERFORMANS

35 yaşındaki oyuncu, lacivert-sarı formayı tüm müsabakalarda 46 kez giydi. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 13 asist yaptı ve toplamda 26 gole doğrudan katkıda bulundu.

TAKIMA LİDERLİ EDİYOR

Hollanda basınının Hollanda Eredivisie'den ayrılmış olan oyuncuların performanslarını takip ettiği öğrenilirken bir yandan da Dusan Tadic'in F.Bahçe'deki durumuna değindiği bilgisine ulaşıldı. Basın yer alan haberde; “Başarılı beş yılın ardından Tadiç geçen yaz Ajax'a kapıyı kapattı. Kulübün gidişatına ilişkin fikir ayrılıkları aşılamaz hale gelince eski kaptan çantasını toplayarak Fenerbahçe'ye doğru yola çıktı. 35 yaşında olan ırp oyuncu, Ajax İstanbul'da kaldığı yerden sessizce devam etti. Ekibine liderlik ediyor. Tadic, 13 gol ve aynı sayıda asistle Fenerbahce ile kıyasıya şampiyonluk yarışı içinde." denildi.

Haberde, Feyenoord'dan rekor bonservis bedeliyle Benfica'ya transferi yapılan ve teknik direktör Roger Schmidt hakkındaki yorumlarının ardından takımdan ihraç edilen Orkun Kökçü'den de şöyle bahsedildi:

"Feyenoord'da geçirdiği şampiyonluk yılı ardından Orkun proaktif bir transfer seçti. Benfica onu büyük yıldız ve kulüp tarihinde de en pahalı oyuncu olarak imzaladı. Ancak kendisi gibi kendisi de Telegraaf ile çok tartışılan bir röportajda itiraf ettiği şekilde yeni çevresinde şimdilerde mücadele etmekte.

Bu iddialar şu ana kadar geri teperken Roger Schmidt, Orkun'u gruptan attı, bakalım her şey yolunda mı?.. Göreceğiz.."

TADIC'İN TRABZONSPOR MAÇINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Açıklamayı Sırbistan Futbol Federasyonu'na ait YouTube hesabından yapan F.Bahçe'nin Sırp kaptanı Dusan Tadic yaptı. İşte Tadiç'in o açıklaması:

"10-15 GÜN KANIM DURMADI"

2016'da Galler'e karşı oynanan milli maçta Neil Taylor'ın dirsek atışından sonra burnunun kırılmasıyla ilgili..

“Yaklaşık 10 ila 15 gün boyunca kanamam durmadı. Ciddi sorunlarım vardı ve Southampton kulübüne döndüğümde doktor şaşırdı. 'Futbolu nasıl oynadığınızı bilmiyorum, oynayamazsınız.' dedi. Ondan sonrasında kendimi o kadar kötü hissettim ki gücüm kalmadı. Bana sıvı vermeleri gerekiyordu. Ve maç boyunca kanamamı durduramadılar. Dışarı çıkmamı söylediler, ben de doktora gittim. Mladenovic'ten burnumu düzeltmesini istedim. O sırada burnumu düzeltti, ben de oynamaya devam ettim.”

“BANA VURAN OYUNCUYU ÖLDÜRMEK İSTİYORUM”





"Kelimenin tam anlamıyla jargonda, bana vuran o oyuncuyu öldürmek istedim. Neil Taylor adında bir sol bek vardı. Aston Villa'da oynuyordu. O kadar kötü hissettim ki, oynadığım maçı düşündüm. Bir sonraki maçı oynadığımızda onunla oynayacağız. Yani gerçekten onu yok etmeyi düşünüyorum. Onu, topu ve bunu yiyeceğim. Kelimenin tam anlamıyla vücudumun her yerindeydi ve ona yumruk atacaktım. Onunla her şeyi yapacağım. Sadece düşündüğüm bu. Ve bu maçta oynamadı. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Onu ilk 11'de göremeyince gerçekten üzülüyorum. Gerçekten onun kötü hissetmesini istiyorum."

“YETENEK KONUŞULURSA EN İYİSİ MESSİ’DİR”

Dusan Tadic ayrıca kariyerinde karşılaştığı en güçlü rakibinden de bahsederken "Messi, o zamanlar olimpiyatlar vardı. Neymar olağanüstüydü. Ronaldo, profesyonel bir futbolcunun asıl davranması gerektiğinin örneğiydi. Emek ve istekle başardı. Ne kadar da açtı. Ama şunu söyleyeyim, eğer yetenekten bahsedersek o Messi'dir." ifadelerini kullandı.





“İSVİÇRE BİZDEN DAHA FAZLA İYİ"

Katar'daki Dünya Kupası'nda İsviçre'ye yenilme hakkında...

"Onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Ve yenmeliyiz de. Bu biraz... Evet, bu maçta daha iyiydiler. İlk yarıda daha iyiydik ama bir gol attık ve devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci yarı soyunma odasında biraz tartıştık. Fazla yer bırakmadan biraz daha yükseğe çıkmalıydık ki, bunu yapmaya hakkımız vardı. Biraz ileri gidip ilk atışı yapıyoruz. Hemen sakinleşemedik, Zomer bir pasla bizi dışarı attı, kenara 4-5 pas verdi, Jaki'ye sıçradı ve o da kabul etti. Diğer durum ise karşı saldırının sonunda ya hep ya hiç olduğunda ortaya çıkar. İyi bir takım."

Trabzon'daki bu ortamdan nasıl kaçıldığı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Tadic, "Galibiyetle birlikte futbolda olmayan, olmaması gereken şeyler oldu. Ama istediğimizi aldık. Biraz tuhaf ve gerçekçi değildi. Öte yandan futbolda bu durumun yaşanmaması gerekiyor." şeklinde konuştu.