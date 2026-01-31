Beşiktaş - Konyaspor maçında VAR Davut Dakul Çelik

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Hakem Atamaları

Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın yardımcıları Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olarak belirlendi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Davut Dakul Çelik üstlenecek; AVAR’da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

