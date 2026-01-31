Eskişehir'de Gençler Kick Boks Antrenmanlarıyla Güçleniyor

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen Kick Boks antrenmanları, gençlerin disiplin ve azimle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:17
Eskişehir merkezinde gençlere yönelik Kick Boks antrenmanları hız kesmeden sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmalar, gençlerin sporla vakit geçirmesini sağlıyor.

Antrenman Noktası

Antrenmanlar Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Gençler burada disiplin, güç ve azimle spor yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

Gençlerin Hedefleri

Disiplin, güç ve azim ile spor yaparak zamanlarını değerlendiren gençler, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

