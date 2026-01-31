Eskişehir'de Gençler Kick Boks Antrenmanlarıyla Güçleniyor

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen Kick Boks antrenmanları, gençlerin disiplin ve azimle devam ediyor.