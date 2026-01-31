Eskişehir'de Gençler Kick Boks Antrenmanlarıyla Güçleniyor
Eskişehir merkezinde gençlere yönelik Kick Boks antrenmanları hız kesmeden sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmalar, gençlerin sporla vakit geçirmesini sağlıyor.
Antrenman Noktası
Antrenmanlar Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Gençler burada disiplin, güç ve azimle spor yaparak zamanlarını değerlendiriyor.
Gençlerin Hedefleri
Gençler, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor.
