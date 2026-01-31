Elazığspor Yönetimi Taraftar Liderleriyle Buluştu

Değerlendirme toplantısında geçmiş süreçler ve gelecek hedefleri masaya yatırıldı

Elazığspor yönetim kurulu, Elazığspor camiasının önemli yapı taşlarından olan taraftar grup liderleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda geçmiş süreçler ele alındı, mevcut durum kapsamlı bir şekilde değerlendirildi ve kulübün geleceğine yönelik hedefler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetimiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla ayrılmaz bir bütündür. Bu camiada başarı, ortak akıl ve omuz omuza verilen mücadeleyle mümkündür".

