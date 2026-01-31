Bilecikli Zeynep Ada Meşe, İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Çifte Derece

Bilecikli sporcu Zeynep Ada Meşe, Çorum Osmancık'taki İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Karışık Çiftler birinciliği ve Tek Kızlar üçüncülüğü kazandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:21
Bilecikli Zeynep Ada Meşe, İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Çifte Derece

Bilecikli Zeynep Ada Meşe, İşitme Engelliler Şampiyonası'nda çifte derece

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Şampiyonası’nda Bilecikli sporcu Zeynep Ada Meşe, partneri Aras Çetindaş ile Karışık Çiftler kategorisinde birinci oldu. Meşe, Tek Kızlar kategorisinde ise üçüncülük elde etti.

Başarı ve tebrik

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen dereceler sonrası sporcu ve antrenörünü tebrik etti. Demir, "Bilecikli sporcumuz Zeynep Ada Meşe’yi ve antrenörü Şermin Arslan Öztürk’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BİLECİKLİ SPORCU İŞİTME ENGELLİLER ŞAMPİYONASINDAN DERECEYLE DÖNDÜ

BİLECİKLİ SPORCU İŞİTME ENGELLİLER ŞAMPİYONASINDAN DERECEYLE DÖNDÜ

BİLECİKLİ SPORCU İŞİTME ENGELLİLER ŞAMPİYONASINDAN DERECEYLE DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Gençler Kick Boks Antrenmanlarıyla Güçleniyor
2
Bilecikli Zeynep Ada Meşe, İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Çifte Derece
3
Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu oldu
4
Kayserispor, Galatasaray Deplasmanında 2017'den Bu Yana Kazanamıyor
5
Rıza Perçin: "Takım artık reaksiyon veriyor" — Antalyaspor 1-1 Trabzonspor
6
Thomas Reis: Samsunspor'un Kasımpaşa Galibiyeti 'Çok Önemli'
7
Emre Belözoğlu: "Bu iş dönebileceğine inancım var" - Kasımpaşa Samsunspor'a 1-0 yenildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları