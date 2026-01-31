Bilecikli Zeynep Ada Meşe, İşitme Engelliler Şampiyonası'nda çifte derece

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Şampiyonası’nda Bilecikli sporcu Zeynep Ada Meşe, partneri Aras Çetindaş ile Karışık Çiftler kategorisinde birinci oldu. Meşe, Tek Kızlar kategorisinde ise üçüncülük elde etti.

Başarı ve tebrik

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen dereceler sonrası sporcu ve antrenörünü tebrik etti. Demir, "Bilecikli sporcumuz Zeynep Ada Meşe’yi ve antrenörü Şermin Arslan Öztürk’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

