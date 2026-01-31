Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 Yendi
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında evinde Nilüfer Belediyespor Eker’i yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Maç Sonucu
Skor: Eczacıbaşı Dynavit 3 - Nilüfer Belediyespor Eker 1
Setler: 22-25, 25-23, 25-9, 25-14
Detaylar
Salon: Eczacıbaşı
Süre: 97 dakika (26, 30, 20, 21)
Kadrolar
Eczacıbaşı Dynavit: aprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Elif, Meliha, Boden, Maglio
Nilüfer Belediyespor Eker: Edwards, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve (L), Burcu, Shemanova, Öykü, Ünzile, Sude
