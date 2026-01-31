Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 19. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti; setler 22-25, 25-23, 25-9, 25-14; maç süresi 97 dakika.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:41
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında evinde Nilüfer Belediyespor Eker’i yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Maç Sonucu

Skor: Eczacıbaşı Dynavit 3 - Nilüfer Belediyespor Eker 1

Setler: 22-25, 25-23, 25-9, 25-14

Detaylar

Salon: Eczacıbaşı

Süre: 97 dakika (26, 30, 20, 21)

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: aprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Elif, Meliha, Boden, Maglio

Nilüfer Belediyespor Eker: Edwards, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve (L), Burcu, Shemanova, Öykü, Ünzile, Sude

