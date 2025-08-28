DOLAR
Beşiktaş, Lausanne'a 1-0 Yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne Veda Etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:59
Play-off rövanşında siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan rövanş maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

İlk maçta alınan 1-1 beraberliğin ardından oynanan bu karşılaşma, Lausanne'ın sahadan galip ayrılmasıyla sonuçlandı ve Beşiktaş turnuvaya veda etmiş oldu.

Maçın sonucu, siyah-beyazlı taraftarlar ve takım için bu sezonun Avrupa ayağının sonunu işaret ediyor.

