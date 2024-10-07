Beşiktaş, Lyon Deplasmanında Taraftarlarını Stada Almayacak

Beşiktaş Kulübünden Açıklama

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Ancak, siyah-beyazlı taraftarların stada alınmayacağı açıklandı.

Lyon Valisi'nin Kararı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lyon Valisi, 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak mücadele için taraftarlarımızın Lyon kentine ve stadyuma alınmaması yönünde kesin bir karar almıştır." denildi.

Güvenlik Toplantısı ve Alınan Karar

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüz, bu kararın gözden geçirilmesi için girişimlerde bulunmuştur. Ancak, Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezinin (NFIP) katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sonrası yüksek güvenlik riski nedeniyle bu karar onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar İçin Seyahat Programı Önerisi

Son olarak, Beşiktaş, taraftarların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Olimpik Lyon maçına yönelik seyahat programı yapılmamasını önerdi."