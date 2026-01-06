Beşiktaş, Mert Günok'la Yollarını Ayırdı

Beşiktaş’ta bir dönem sona erdi. 36 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra kulüple yollarını ayırdı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Günok için siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklama takipçileriyle paylaşıldı.

Kulüpten Açıklama

"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

Mert Günok'un Beşiktaş Kariyeri

Mert Günok; Süper Lig, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 130 maçta Beşiktaş’ın kalesini korudu. Milli eldiven, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında Süper Kupa, 2023-2024 sezonunda da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

