Zeren Spor, Dresdner SC'yi 3-0 Yendi — CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu

Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Dresdner SC'yi 3-0 mağlup etti; bir sonraki maç 14 Ocak'ta KS Commercecon Lodz ile.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:44
Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında sahasında Almanya'nın Dresdner SC'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, set vermeden aldığı galibiyetle gruptaki konumunu güçlendirdi.

Maç Detayları

Turnuva: 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu

Skor: Zeren Spor 3-0 Dresdner SC

Setler: 26-24, 25-18, 25-16

Süre: 75 (27-25-23)

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

Kadrolar

Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza, Lazareva, Saliha, Özlem (L) (Eylül, Şeyma, Cemre, Gatina, Janset)

Dresdner SC: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome, Nestler (L) (Nestler, Winter, Entius, Akimoto, Siksna)

Sonraki Maç

Zeren Spor, gruptaki 4. maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Polonya'nın KS Commercecon Lodz takımı ile karşılaşacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

