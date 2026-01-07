Zeren Spor, Dresdner SC'yi 3-0 Yendi — CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu
Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında sahasında Almanya'nın Dresdner SC'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, set vermeden aldığı galibiyetle gruptaki konumunu güçlendirdi.
Maç Detayları
Turnuva: 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu
Skor: Zeren Spor 3-0 Dresdner SC
Setler: 26-24, 25-18, 25-16
Süre: 75 (27-25-23)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)
Kadrolar
Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza, Lazareva, Saliha, Özlem (L) (Eylül, Şeyma, Cemre, Gatina, Janset)
Dresdner SC: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome, Nestler (L) (Nestler, Winter, Entius, Akimoto, Siksna)
Sonraki Maç
Zeren Spor, gruptaki 4. maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Polonya'nın KS Commercecon Lodz takımı ile karşılaşacak.
