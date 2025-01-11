Beşiktaş, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenerek kritik bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:18
Beşiktaş, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Kara Kartallar, bu galibiyetle ligdeki pozisyonunu sağlamlaştırdı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 62. dakikasında Bodrum FK, gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazından Seferi'nin pasıyla altıpasın gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı, savunmada Uduokhai'ye rağmen yaptığı vuruşla kaleci Mert Günok'un dikkatine takıldı. Mert, kritik bir müdahale ile golü engelledi.

81. dakikada savunma arkasına atılan topla son çizgide kontrol sağlayan Rashica, ceza sahasının sağ çaprazındaki Immobile'i gördü. Immobile'nin sert şutunu kaleci Diogo Sousa son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın orta sahanın solundan hücuma katılmasıyla birlikte, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

86. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin topu önce barajı geçerek üst direğe çarptı ve kornere çıktı.

Maçın son dakikalarında, 90+4. dakikada Bodrum FK farkı bire indirdi. Sol çizgide topu kontrol eden Fredy, altıpas bölgesindeki Puscas'a bir orta gönderdi. Puscas, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Son anlarda da heyecan doruktaydı. 90+11. dakikada, sol kanattan gelen Dimitrov'un ortasında Puscas'ın kafa vuruşu, az farkla yandan dışarı gitti. 90+13. dakikada ise Salih Uçan, frikikten yaptığı vuruşla yan direkten döndü.

Sonuç olarak, Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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