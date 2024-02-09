Süper Lig'de yeni transferler! İşte atılan son imzalar
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken son yapılan transferler dikkat çekti. Kış transfer sezonunun bitimine saatler kala görüşmeler yapılırken ayrılacak olanlara ve yeni gelen tekliflerin detayları haberimizde.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere bir.ok takım kış transferlerini iyi değerlendirirken bomba gelişmeler yaşandı. Kış transfer sezonun bitmesini iyi değerlendirmek isteyenler harekete geçti. İşte takımların yeni kadroları...
KIŞ TRANSFER LİSTESİ
Ankaragücü - Christian Bassogog
Kayserispor - Otabek Shukurov
Kasımpaşa - Rochinha
Samsunspor - Muammer Yıldırım
Beşiktaş - Ernest Muci
Beşiktaş - Al-Musrati
Fenerbahçe - Serdar Dursun
Hartford Athletic - Michee Ngalina
Gaziantep - Aliou Badji
Kayserispor - Duckens Nazon
Fenerbahçe - Lincoln Henrique
Galatasaray - Derrick Köhn