Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları: Formayı çıkarıyor

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, ligin 28. haftasında oynana Galatasaray maçı öncesi iki oyuncu için açıklamalarda bulunurken kontrat görüşmelerin yapılacağı bildirildi. Salih Uçan ve Cenk Tosun ile sezon sonunda sözleşmelerin sona erdiği belirtildi.

Yönetim tarafından Uçan ve Tosun ile sözleşme görüşmeleri sezon sonuna bırakılırken Beşiktaş'ın iki tecrübeli isimin performansını inceleyeceği öne sürüldü.



13 MAÇTA SAKATLIK NEDENİYLE YOKTU

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, bu sezon 38 maçta forma giyerken 10 gol ve 7 asist yaparak başarılı performans gösterdi. Sakatlık ve teknik direktörün kararıyla ise 7 mücadelede forma giymedi.

30 yaşındaki Salih Uçan ise bu sezon 31 maçta forma giyerek 4 gül ve 5 asistlik performans gösterdi. 13 maçta sakatlık nedeniyle forma giyme şansı bulamadı.



TAYYİP TALHA İLE AYRILIK

Siyah beyazlı takım Tayyip Talha Sanuç uzun zamandır forma şansı bulamazken genç isim 10 aylık sakatlık sonrasında 18. hafta fora giymesiyle beraber 21. hafta Pendikspor maçında 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Talha sahadan alındı. Santos'un kararı üzerine genç isme forma şansı vermedi. Tayyip'in sezon sonunda başka kulübe transfer olması tahmin ediliyor.

