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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona eriyor

Beşiktaş, Süper Lig'de yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından Fernando Santos ile yollarını ayırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile berabere kalarak ligdeki zorlu sürecini devam ettirdi. Yönetim, yeni sezonda teknik direktör arayışlarına başladı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 23:36
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona eriyor

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Başakşehir beraberliğinin ardından gelecek sezon Fernando Santos ile yola devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, Omar Colley'in golüyle uzun süre önde götürdüğü maçta galibiyete uzanamadı. Başakşehir, eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın son dakikada kaydettiği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Başakşehir beraberliğinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sahadaki kötü futbolun faturası ise Fernando Santos'a kesildi. Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığına göre; Beşiktaş’ta Fernando Santos, yeni sezonda olmayacak. Siyah-Beyazlı yönetim şimdiden teknik direktör arayışına başlamış durumda.

beşiktaş

Beşiktaş ile 15 maça çıkan Fernando Santos, %33 ile Süper Lig'de üç puanlı döneme geçilen 1987/88'den bu yana Beşiktaş'ın başında en düşük galibiyet yüzdesinde kalan teknik direktör konumunda yer alıyor.

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