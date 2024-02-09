Beşiktaş'tan haftanın son gününde iki sürpriz

Süper Lig' de Trabzonspor'u yendikten sonra dün akşam Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, transfer çalışmaları için hızlandı. Beşiktaş bir süredir Polonya ekibi Legia Varşova'nın 22 yaşındaki 10 numarası Ernest Muci transferinden olumlu sonuç çıktığı belirtildi.



500 BİN EUROYA TRANSFER

2020-2021 sezonun başında Tirana'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle beraber Legia Varşova'ya transfer olan 22 yaşındaki topçu 34 maçta 9 gol atarak 2 asistlik performans gösterdi. İki ayağınında kullanabilen Muci,on numaranın yanında santrfor ve sol kanat olarak sahada yer almaktadır.



PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Arnavut Milli Takım formasını 7 defa giyen Ernest Muci, 2 asist yaparak güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlendi. Rekor bonservis gündeme gelirken Muci'yi bugün İstanbul'a getirmeyi planlayan siyah beyazlı takım ile 3,5 yıllık sözleşme yapıldı. Genç futbolcuyu 10 milyon euro seviyelerinde bonservis ile kadroya dahil etti.



MUSRATİ BOMBASI GELDİ

Uzun zamandır 6 numara arayışları devam ederken siyah beyazlı takım Al Musrati için Braga ile görüşmeler olduğu belirtildi. 6 aylık kiralama ve opsiyon konusunda Portekiz kulübü ile görüşmeler devam ederken siyah beyazlılar Al usrati için TFF'de lisans kaydı oluşturdu. Bir zamanlar Fenerbahçe ile adı anılan Al Musrati'yi National Nemws Radio'dan Portekizi gazeteci Tiago Santos yorumlarını yaptı.



İKİ BÜYÜK İSİMDE İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernst Muci ve Al Musrati, bugün İstanbul'a gelerek takıma dahil oldu. Ernest Muci'nin bugün saat 16.15'te İstanbul'da olacağı bilgisini verdi.

