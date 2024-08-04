Beşiktaş'tan Tarihi Süper Kupa Zaferi

Süper Kupa Coşkusu

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek tarihine bir zafer daha ekledi. Ümraniye'de taraftarlarıyla buluşan takım, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ümraniye'de Karşılama Töreni

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen 5-0'lık galibiyetin ardından, Beşiktaş futbol takımı otobüsle Ümraniye'ye döndü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, sevinç içinde bekleyen taraftarlar, oyuncuları ve teknik heyeti büyük heyecanla karşıladı.

Teknik Heyet ve Futbolcular Sahne Aldı

Otobüsten inen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, kupayla birlikte taraftarları selamladı.

Mutlu Anlar ve Tezahüratlar

Futbolcular ile taraftarlar arasında coşkulu tezahüratlar eşliğinde bir bağ oluştu. Bu tarihi zafer, hem takım hem de taraftarlar için unutulmaz anlar yaşattı.