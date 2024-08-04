Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş'tan Tarihi Süper Kupa Zaferi

Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon oldu ve taraftarlarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:49
Beşiktaş'tan Tarihi Süper Kupa Zaferi

Süper Kupa Coşkusu

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek tarihine bir zafer daha ekledi. Ümraniye'de taraftarlarıyla buluşan takım, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ümraniye'de Karşılama Töreni

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen 5-0'lık galibiyetin ardından, Beşiktaş futbol takımı otobüsle Ümraniye'ye döndü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, sevinç içinde bekleyen taraftarlar, oyuncuları ve teknik heyeti büyük heyecanla karşıladı.

Teknik Heyet ve Futbolcular Sahne Aldı

Otobüsten inen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, kupayla birlikte taraftarları selamladı.

Mutlu Anlar ve Tezahüratlar

Futbolcular ile taraftarlar arasında coşkulu tezahüratlar eşliğinde bir bağ oluştu. Bu tarihi zafer, hem takım hem de taraftarlar için unutulmaz anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!