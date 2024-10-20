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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:00
Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Futbol: Trendyol Süper Lig Haftası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ederek sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelede Öne Çıkan Anlar

56. dakikada Beşiktaş'tan Guilherme, soldan etkili bir orta açtı. Topun hakimiyetini kazanan Emirhan Topçu, kaleci Mert Günok'un başarılı müdahalesine rağmen dönen topu Aleksic'e iletti. Ancak ayağındaki şanssız vuruş sonrasında, kaleci Mert Günok yine devreye girdi.

63. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva'nın pasıyla kontratak fırsatı yakaladı. Silva'nın aktardığı topa Muçi, ceza sahası sağ çaprazından vurdu; fakat top üstten auta gitti.

69. dakikada Muçi'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza sahasına girdi ve topu Gedson Fernandes'e aktardı. Ancak, Fernandes'in altıpas içindeki vuruşu da yandan auta çıktı.

Maçın son anlarında 90. dakikada Immobile'nin pasıyla buluşan Onur Bulut, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Slowik'in müdahalesi sonrasında Ndour, dönen topu altıpas çizgisinden aşırdı; fakat çıkan sonuç yine topun auta gitmesiyle noktalandı.

Müsabaka, Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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