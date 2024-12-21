Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor'dan Beraberlik

Trendyol Süper Lig 17. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele, her iki takımın da skoru değiştiremediği, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maç Gelişmeleri

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, 82. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaşarak heyecanı artırdı. Rafa Silva, sol çaprazdan ceza sahasına girerek pasını Semih Kılıçsoy'a iletti. Semih, penaltı noktası çevresinde istediği vuruşu yapamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Bu anın ardından Gedson Fernandes kale çizgisi önünde, topu tamamlamak isterken savunmaya takıldı ve doğrudan gol şansı kayboldu.

Sonuç

Karşılaşma, 1-1 'lik sonuçla sona ererken, her iki takım da 1 puanı cebine koydu. Maç boyunca yaşanan heyecan ve anlık gelişmeler, futbolseverler için unutulmaz anlar sundu.