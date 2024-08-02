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Beşiktaş ve Galatasaray Turkcell Süper Kupa Maçına Hazır

Beşiktaş ve Galatasaray, yarınki Turkcell Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında hazırlıklarını ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:31
Beşiktaş ve Galatasaray Turkcell Süper Kupa Maçına Hazır

Beşiktaş ve Galatasaray Turkcell Süper Kupa Maçına Hazır

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı için heyecan dorukta. İki takımın teknik direktörleri ve kaptanları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, karşılaşma öncesi düşüncelerini paylaştılar.

Giovanni van Bronckhorst: "İyi Hazırlandık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu maçın Türkiye'deki ilk resmi maçı olacağını ifade ederek, "Bu ülkede ve kulüpte çok iyi karşılandım. Yarın büyük bir maça çıkacağız. İki takım da hak ederek buraya geldi. Futbolcu ve antrenör olarak böyle maçları oynamayı her zaman istersiniz. İyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Derbilerin Özel Duygusu

Van Bronckhorst, derbi maçlarının her zaman özel olduğunu belirtti ve sonuç ne olursa olsun bir sonraki maça hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Yeni sezon için başarı ve şans dilediler. Bu ziyaret bizlere öz güven verdi," ifadelerini kullandı.

Necip Uysal: "Moralli Bir Başlangıç İstiyoruz"

Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, sezonu Süper Kupa ile başlamak istediklerini belirtti. "Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacağız. Hepimiz bunun bilincindeyiz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Elimizden gelen her şeyi vereceğiz," diyerek, oyuncularının hazır olduğunu vurguladı.

Yeni Transferlerden Umut Dolu Cümleler

Necip, yeni transferlerin takıma değer katacağına inandıklarını belirterek, "Hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz," şeklinde konuştu. Taraftarların da desteğini beklediklerini ekleyerek, yarınki maç için umut dolu bir mesaj verdi.

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