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Beşiktaş ve Konyaspor 47. Randevuda

Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor. Geçmiş maçlardaki sonuçlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:34
Beşiktaş ve Konyaspor 47. Randevuda

Beşiktaş ile Konyaspor'un Dünü ve Bugünü

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşmak üzere sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu, iki takımın ligdeki 47. karşılaşması olacak.

Tarihî Karşılaşmaların Analizi

Yapılan 46 lig maçında, Beşiktaş 26 galibiyet alarak büyük bir üstünlük sağlarken, Konyaspor sadece 6 galibiyet elde edebildi. Aynı zamanda, iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol İstatistikleri

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplamda 90 gol atarak Konyaspor'un 43 golüne karşı büyük bir fark oluşturdu. Bu sonuçlar, tarihsel olarak Beşiktaş'ın rakibi üzerinde kurduğu baskıyı gösteriyor.

İç Saha Performansı

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor ile kendi sahasında oynadığı 23 maçta 17 galibiyet elde etti. Bu müsabakalardan 4'ü beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor 2 galibiyet almayı başardı. Beşiktaş, bu maçlarda 55 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

Son 9 Maçta Üstünlük

Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ettiği son 9 karşılaşmada da mağlup olmama başarısını gösterdi. Geçmişte yaşanan bazı ilginç olaylar da dikkat çekiyor; 2003-2004 sezonundaki maç İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere kalmıştı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda Ankara'da yapılan bir mücadelede Beşiktaş, Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Tarihi Fark ve Unutulmaz Anlar

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Konyaspor karşısında 7-0'lık sonuçla elde etti. Diğer yandan, Konyaspor da 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a karşı 4-1'lik bir galibiyetle aynı zamanda en farklı zaferlerinden birine imza attı.

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