Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçı için UEFA'dan Açıklama

UEFA'dan Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçına Dair Açıklama

UEFA, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Tarafsız Saha Kararı

Yapılan resmi açıklamada, Türk yetkililerin aldığı karar doğrultusunda, 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanacağı belirtildi.

Görüşmeler Devam Ediyor

UEFA tarafından, alternatif tarafsız saha seçenekleri üzerinde Beşiktaş ile görüşme yapıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili daha fazla bilginin zamanla duyurulacağı kaydedildi.