Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Hazırlık süreci devam ediyor

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik heyet ve oyuncular, maç öncesi tempoyu artırarak çalışmalara devam etti.

Antrenmanın detayları

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular önce ısınma koşuları ile hazırlandı. Ardından 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirilirken, çalışma çift kale taktik maç ile tamamlandı. Kulüp, antrenmanın verimli geçtiğini duyurdu.

Maç bilgileri

Zecorner Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.