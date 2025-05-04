Beşiktaşlı Taraftarlar Ülker Stadı'na Hareket Etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maç için hareket ettiler. Bu zorlu derbiye, yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftarın katılması bekleniyor. Taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacaklar.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, taşıma saatine yetişemeyen taraftarların otobüslere binmesine yardımcı oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek bu prestijli derbi, saat 19.00'da başlayacak ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbi maçta karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbi maçta karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.