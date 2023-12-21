Beşiktaşlılara büyük şok! Yıldız isim önce resti çekti, sonra şaşırtan hamleyi yaptı!

Beşiktaş’ın gündemi son günlerde kadro dışı kalan Vincent Abubakar oldu. Kadro dışı bırakılan siyahi oyuncu ve Beşiktaş arasında anlaşmazlıklar devem ediyor. Detaylar haberimizde…





BEŞİKTAŞ'A REST! ABOUBAKAR CEPHESİ GEMİLERİ YAKTI



Yönetim, Beşiktaş kadrosundan çıkarılan Vincent Abubakar'ın menajeri Pini Zahavi'ye yanıt verdi. Yönetim, Aboubakar olayında geri adım atmadı ancak ayrılık durumunda gerekli olacak transfer ücretini teknik direktöre bildirdi.

Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi'nin, Beşiktaş yönetimine sert tepki göstererek "Ya Vincent’ten kamuya açık şekilde özür dilersiniz ya da ocak ayında takımdan ayrılırız" dediği iddia edildi.

YÖNETİMDEN GERİ ADIM YOK

Beşiktaş yönetimi, Pini Zahavi'nin reddi konusunda geri adım atmadı ve Abubakar'ın durumunu profesyonelce değerlendirdiklerini, ayrılmak isterse devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda kalacağını açıkladı.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

Siyah Beyazlı takımın kadrosundan çıkarılan oyunculardan biri olan Abubakar'ın, Beşiktaş'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması, oyuncunun durumunu daha da belirsiz hale getirdi. Abubakar'ın bu adımı hükümetle yapılan görüşmelerin etkisi altında attığı söyleniyor.