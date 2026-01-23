Noa Lang İstanbul'da — Galatasaray'a kiralık transfer

Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı İstanbul'da karşıladı.

Geliş ve karşılama

26 yaşındaki futbolcu, İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havalimanında Lang'ı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu karşıladı.

Lang'ın açıklamaları

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Noa Lang, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve Instagram’daki taraftarlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile oynadığımız maçta küçük bir sakatlık yaşamıştım ama şu anda sorun yok. Galatasaray’dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Burada yaşadığım dönemde çok gençtim zaten. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" dedi.

Daha sonra taraftarlarla fotoğraf çektiren Hollandalı futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki Lang, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

