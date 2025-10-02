Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç: IBU'da Puan, Olimpiyat Kotasına Göz Dikti

24 yaşındaki Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, Bolu'daki zaferin ardından IBU Kupası'nda puan ve olimpiyat kotası hedefiyle yeni sezona sıkı hazırlanıyor.

Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç: IBU'da Puan, Olimpiyat Kotasına Göz Dikti

Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç: IBU'da Puan, Olimpiyat Kotasına Göz Dikti

24 yaşındaki milli sporcu Bolu'daki şampiyonluğun ardından yeni sezona sıkı hazırlanıyor

SABRİ YILDIRIM - 24 yaşındaki Muşlu milli sporcu Mine Kılıç, katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarıları ilerletmek için antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Bolu'nun Gerede ilçesinde 25-29 Temmuz'da düzenlenen Yaz Biathlon Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Kılıç, yeni sezonda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Son 5 yıldır Biathlon Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden milli sporcu, çalışmalarını Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde tekerlekli kayakla sürdürüyor. Spor salonunda zaman zaman ağırlık çalışarak güç depolayan Kılıç, kondisyon ve yüzme antrenmanlarını da programına dahil ediyor.

Kılıç, 4, 7 Aralık'ta Avustralya'ya düzenlenecek Uluslararası Biathlon Birliği (İBU) Kupası Birinci Ayak Yarışları'nda iyi bir puan elde edip olimpiyatlara katılmayı amaçladığını söyledi. Milli sporcu hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "12 yıldır sporcuyum. 9 yıldır Biathlon Milli Takımı'da yer alıyorum. Kadınlarda olimpik takımına seçildim. Son 5 yıldır Biathlon Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ediyorum. 2018'den bu yana ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil ediyorum. Yarışlara kademe kademe hazırlanıyorum. Hedefimiz, öncelikle Uluslararası Biathlon Birliği yarışında iyi sonuç almak sonra da olimpiyata katılabilmek. Olimpiyat kotası alarak ülkemize ilki yaşatıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Daha önce olimpiyata bu branştan katılım olmadı. Hedefimiz öncelikle olimpiyata katılmak."

Biathlonun zorlu ancak eğlenceli bir branş olduğunu vurgulayan Kılıç, "Zor olduğu kadar eğlenceli bir spor. Bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz. Olimpiyat için kota almaya çalışıyoruz. Hedefim olimpiyata katılmak. Haftada her gün 4 saat çalışıyorum. Üniversitenin salonunu, pistini ve yüzme havuzlarını kullanıyoruz. A, B, C sınıf farklılıkları olmak üzere 40'a yakın milliliğim bulunmaktadır." dedi.

Akademik yaşamını da sürdüren Kılıç, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını ve yaz döneminde asfaltta tekerlekli kayakla kondisyon çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Muş'ta katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 24 yaşındaki Biathlon Türkiye...

Muş'ta katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 24 yaşındaki Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, sıkı antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

Muş'ta katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 24 yaşındaki Biathlon Türkiye...

