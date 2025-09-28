BİDEV’in 4. Eğitim Programı Hatay’da Tamamlandı

BİDEV’in 4. Eğitim ve Gelişim Programı Hatay’da Gerçekleşti

"Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" kapsamındaki eğitim tamamlandı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı BİDEV, Turkish Philantrphy Funds (TPF) desteğiyle eğitim ve gelişim programının dördüncüsünü Hatay’da gerçekleştirdi.

Program kapsamında, Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım projesi çerçevesinde Diyarbakır, Hatay, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Ardahan, Batman, Şırnak ve Kahramanmaraş illerinden gelen 30 beden eğitimi öğretmeni ve altyapı antrenörü eğitime katıldı.

BİDEV, Türkiye’de nitelikli basketbolcu yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2022 yılından beri uyguladığı eğitim programında, alanında uzman eğitmenlerle profesyonel eğitimler sunuyor. Hatay programında eğitmenler Derya Özyer, Murat Özyer, Emre Mahmut Şimşek, Mehmet Altıoklar ve Nilsen Özbarlas yer aldı.

Eğitim programı üç gün sürdü. İlk iki günde katılımcılara Temel Teknikler Eğitimi ile çocuk ve gençlerle iletişim, takım ruhu ve liderlik odaklı Sosyal ve Duygusal Beceriler eğitimleri verildi. Üçüncü günde uygulamalı antrenman seansları gerçekleştirildi ve antrenörler aracılığıyla geri bildirim görüşmeleri yapıldı.

Teknik eğitimler, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Hatay Antakya Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlendi. Eğitim sonrası Anadolu Basketbol Spor Kulübü U14 Kız, İskenderun Basketbol Kulübü U14 Erkek ve Samandağ Mağaracık Ortaokulu Spor Kulübü U14 Kız takımları karma maçlarda mücadele etti.

Organizasyona BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt ile mütevelli heyeti üyeleri Efe Aydan, Handan Özbek, İhsan Özen, Necati Güler, Ömer Baturalp, Sema Atakol Kasapoğlu, Adnan Kasapoğlu, Ümit Avcı, Coşkun Teziç ve Turhan Koray katılarak destek verdi.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin program hakkında, BİDEV’in 2020 kuruluşundan bu yana çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine spor yoluyla katkı sağlamak, basketbola toplumsal erişimi kolaylaştırmak üzere çalıştığını; proje ile ihtiyaç sahibi bölge okullarına basketbol sahaları kazandırdıklarını ve bölgedeki beden eğitimi ile basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri sunduklarını belirtti. Aytekin, Hatay etkinliğini destekleyen Turkish Philantrphy Funds, Hatay Belediyesi, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hatay Basketbol İl Temsilciliği, organizasyonun spor malzemelerini sağlayan Sportive AŞ ve Sportive CEO'su ile yönetim kurulu üyemiz Zeynep Selgur, proje koordinatörü ve mütevelli heyeti üyesi Serhat Toptancı ile eğitmenler Özbarlas, Altıoklar, Özyer ailesi ve Şimşeke teşekkür ederek sözlerini tamamladı.