Bilecik'te Kadın Hakemlerden Şiddete Karşı Ses: Futbol Maçını Yönettik

Bilecik'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla tarihi bir etkinliğe imza atıldı. Üç kadın hakem, futbol sahasında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir maç yönetti.

Maç Detayları ve Kadın Hakemler

Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında gerçekleşen U16 müsabakasında Beyza Nur Uysal orta hakem, Gaye Avcı ve İsmihan Sülük ise yardımcı hakem olarak görev aldılar. Ertuğrulspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta, 'Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma' yazılı pankart açıldı.

Gaye Avcı'nın Açıklamaları

Yaklaşık 1,5 yıldır hakemlik yapan 25 yaşındaki Gaye Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "böyle bir gün nedeniyle arkadaşlarıyla sahada olmaktan mutluluk duyduğunu" ifade etti. Kadınların yaşamın her alanında var olması gerektiğini vurgulayan Avcı, "Kadınların 'Biz de burada varız' diyebilmeleri çok özel ve güzel bir duygu. Bilecik'te ilk defa 3 kadın olarak maça çıkıyoruz. Futbol biraz hararetli bir spor ama sahaya çıktığımızda taraftarın bize karşı hoşgörülü olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Futbolda Kadınların Yeri

Futbolun erkek sporu olarak algılandığına dikkat çeken Avcı, bu algıyı kırmak için gayret ettiklerini belirtti. "Kadın futbolcularımız, hakemlerimiz var. Aslında kadınlar da bu sporun içinde. Hatta arkadaşlarımız erkeklerden de başarılı olabiliyorlar. Bence futbol herkesin sporu ve kadınla erkeği bir araya getiren önemli etkenlerden biri" dedi.

Destek ve Teşekkür Mesajları

Hakemler Uysal ve Sülük de, kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için atılacak her adımı desteklediklerini belirtti. Kendilerini karşılaşmada görevlendiren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür ederek, "Kadına yönelik şiddetin sona ermesi için her zaman yanındayız" mesajı verdiler.

İl Hakem Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi

Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, Avcı, Uysal ve Sülük'ün müsabakalarda uzun süredir görev aldığını kaydetti. Yaldız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımızın neler yapabileceklerini göstermek ve şiddetin önlenebileceğini anlatmak istiyoruz. Kadın ve erkek ayrımı olmamalı. Bu tür organizasyonları desteklemeliyiz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti. Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Beyza Nur Uysal (ortada) hakem, Gaye Avcı (sağ) ile İsmihan Sülük (sol) ise yardımcı hakem olarak görev aldı.

Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti. Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Beyza Nur Uysal (ortada) hakem, Gaye Avcı (sağ) ile İsmihan Sülük (sol) ise yardımcı hakem olarak görev aldı.