Bilecik'te Korfbol Karma Grup Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları sona erdi. Takımlar, Türkiye birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:19
Bilecik'te Korfbol Karma Grup Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te Korfbol Heyecanı

Bilecik'te gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları başarıyla tamamlandı. İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen toplam 272 ortaokul ve lise öğrencisi, 8'er kişilik 9 takımla mücadele etti.

Ödüller ve Türkiye Birinciliği Mücadelesi

Müsabakalarda, Yıldızlar kategorisinde Özel Bahçeşehir Koleji Çamlıca Ortaokulu ile Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, gençler kategorisinde ise Eskişehir Yeni Rota Anadolu Lisesi ile Gebze Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi başarılı performanslarıyla 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek olan Türkiye birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, katılım gösteren takımlara ve hakemlere teşekkür ederek, Kocaeli'ndeki Türkiye birinciliği müsabakalarında sporculara başarılar diledi.

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