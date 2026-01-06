Bilecik'te Spor Okulları'nda Güreş Antrenmanları Sürüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında güreş antrenmanları uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:21
Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında yürütülen güreş antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular minder üzerinde teknik ve taktik becerilerini geliştirirken; aynı zamanda azim, sabır ve özgüven kazanıyor.

Uzman antrenörler rehberliğinde devam eden idmanlarda genç sporcular fiziksel yeterliliklerini artırmanın yanı sıra karakter gelişimine de önemli katkı sağlıyor.

Ramazan Demir şöyle dedi: "Spor okullarımızda güreş antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her ter damlası geleceğe atılan sağlam bir adım oluyor."

