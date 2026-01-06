Bilecik'te Spor Okulları'nda Güreş Antrenmanları Sürüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde

Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında yürütülen güreş antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular minder üzerinde teknik ve taktik becerilerini geliştirirken; aynı zamanda azim, sabır ve özgüven kazanıyor.

Uzman antrenörler rehberliğinde devam eden idmanlarda genç sporcular fiziksel yeterliliklerini artırmanın yanı sıra karakter gelişimine de önemli katkı sağlıyor.

Ramazan Demir şöyle dedi: "Spor okullarımızda güreş antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her ter damlası geleceğe atılan sağlam bir adım oluyor."

