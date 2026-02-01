TFF 2. Lig: Somaspor 1-2 Muşspor — 22. Hafta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Somaspor, Soma Nazım Yavuz'da Muşspor'a 2-1 yenilerek ligdeki 15. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:32
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta mücadelesinde Manisa temsilcisi Somaspor, evinde ligin güçlü ekiplerinden Muşspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Somaspor ligdeki 15. mağlubiyetini aldı.

Maç Bilgileri

Stat: Soma Nazım Yavuz
Hakemler: Yücel Büyüki, Batuhan Sarıgül, Mert Alkan Çakır

Goller

Yusuf Avcılar (dk. 38) — Somaspor
Ersel Aslıyüksek (dk. 53 Pen., dk. 72 Pen.) — Muşspor

Kadrolar

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Bulut Uysal (Mehmet Gündüz dk. 78), Ömür Pektaş (Barış Çelik dk. 61), Sinan Alkaş, Emir Şenocak, Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Ceyhun Çoban (Arda Gülmez dk. 78), Emre Sağlık, Yusuf Avcılar
Yedekler: Eran, Enes, Emre, Namık, Semih

Muşspor: Enes, Fatih, Erkam, Mert (Ferdi Oğuzhan dk. 46), İlker, Onur Ramazan Toprak (Yusuf Yıldırım dk. 90+3), Cumali, Bilal (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Emirhan (Stanley dk. 68), Seçim, Ersel (Serkan Odabaşoğlu dk. 86)
Yedekler: Egemen, Selman, Mustafa

Disiplin

Kırmızı Kartlar: Yusuf Avcılar (dk. 83), Yiğit Utku Gök (dk. 88) — Somaspor

Sarı Kartlar: Muhammet Özkal, Bulut Uysal, Hüseyin Altıntaş (Somaspor); Mert Kula, Emirhan Karagülle, Fatih Yıldırım, Stanley, Enes Çetin (Muşspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

