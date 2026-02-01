TFF 2. Lig: Somaspor 1-2 Muşspor — 22. Hafta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta mücadelesinde Manisa temsilcisi Somaspor, evinde ligin güçlü ekiplerinden Muşspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Somaspor ligdeki 15. mağlubiyetini aldı.
Maç Bilgileri
Stat: Soma Nazım Yavuz
Hakemler: Yücel Büyüki, Batuhan Sarıgül, Mert Alkan Çakır
Goller
Yusuf Avcılar (dk. 38) — Somaspor
Ersel Aslıyüksek (dk. 53 Pen., dk. 72 Pen.) — Muşspor
Kadrolar
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Bulut Uysal (Mehmet Gündüz dk. 78), Ömür Pektaş (Barış Çelik dk. 61), Sinan Alkaş, Emir Şenocak, Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Ceyhun Çoban (Arda Gülmez dk. 78), Emre Sağlık, Yusuf Avcılar
Yedekler: Eran, Enes, Emre, Namık, Semih
Muşspor: Enes, Fatih, Erkam, Mert (Ferdi Oğuzhan dk. 46), İlker, Onur Ramazan Toprak (Yusuf Yıldırım dk. 90+3), Cumali, Bilal (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Emirhan (Stanley dk. 68), Seçim, Ersel (Serkan Odabaşoğlu dk. 86)
Yedekler: Egemen, Selman, Mustafa
Disiplin
Kırmızı Kartlar: Yusuf Avcılar (dk. 83), Yiğit Utku Gök (dk. 88) — Somaspor
Sarı Kartlar: Muhammet Özkal, Bulut Uysal, Hüseyin Altıntaş (Somaspor); Mert Kula, Emirhan Karagülle, Fatih Yıldırım, Stanley, Enes Çetin (Muşspor)
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 22. HAFTA MÜCADELESİNDE MANİSA EKİBİ SOMASPOR KENDİ EVİNDE KARŞILAŞTIĞI LİGİN GÜÇLÜ EKİPLERİNDEN MUŞSPOR'A 2-1 YENİLEREK LİGDEKİ 15. MAĞLUBİYETİNİ ALDI.