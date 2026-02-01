Fenerbahçe, Kocaelispor Deplasmanı Öncesi 20. Hafta Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde son prova

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki çalışma, salonda yapılan antrenmanla başladı; bu bölümde oyuncular core hareketleri üzerinde yoğunlaştı.

Antrenman, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdü ve idman, son bölümde yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu son idmanla birlikte sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının saatini beklemeye başladı.

