Fenerbahçe, Kocaelispor Deplasmanı Öncesi 20. Hafta Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaptığı son antrenmanla Kocaelispor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:44
Can Bartu Tesisleri'nde son prova

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki çalışma, salonda yapılan antrenmanla başladı; bu bölümde oyuncular core hareketleri üzerinde yoğunlaştı.

Antrenman, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdü ve idman, son bölümde yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu son idmanla birlikte sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının saatini beklemeye başladı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları