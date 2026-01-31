Fenerbahçe'nin Borcu 27 milyar 635 milyon TL Açıklandı

Mehmet Vodina, 1 Haziran-30 Kasım 2025 dönemi mali tablosunu açıkladı; Fenerbahçe'nin toplam borcu 27 milyar 635 milyon TL olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:15
Vodina, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tabloyu paylaştı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin açıklamayı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptı. Toplantı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirildi.

Vodina, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemine ait mali tabloyu sunarken, kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon TL olduğunu bildirdi. Buna göre, dönen varlıklar 5 milyar 591 milyon TL ve duran varlıklar 20 milyar 496 milyon TL olarak kaydedildi.

Ayrıca Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon TL ve gelirlerin de 1 milyar 530 TL olduğunu açıkladı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin 18 milyar 398 milyon TL ve uzun vadeli yükümlülüklerin 9 milyar 237 milyon TL olduğunu belirten Vodina, kulübün toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

