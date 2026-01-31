Fenerbahçe'den Ali Şen'e 50. Yıl Plaketi

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerine geçilirken, yüksek divan kurulu üyeliğinde 40, 50, 60 ve 70. yılını dolduran üyelere Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından plaket takdim edildi.

Kulübün eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1981-1983 ile 1994-1998 tarihleri arasında başkanlık yaptı ve yüksek divan kurulu üyeliğinde 50. yılını doldurdu.

Ali Şen'in isminin okunmasının ardından salonda alkışlarla destek verildi; sinevizyonda Ali Şen için hazırlanan özel klip gösterildi.

Şen'in rahatsızlığı nedeniyle ödülü almak üzere sahneye oğlu Metin Şen ile torunu çıktı ve plaketi Başkan Saran'ın elinden aldı.

Etkinlikte eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sahneye gelerek, toplu fotoğraf çektirdi.

