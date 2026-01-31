Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nden 'Aile Dostu Tribün' Uygulaması

Niğde Belediyesi Spor Kulübü yönetimi; 1 Şubat Pazar günü saat 13.00'te 5 Şubat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi aile dostu tribün uygulamasını hayata geçirdiklerini açıkladı.

Uygulamanın amacı

Kulüp yönetiminin açıklamasında, '90 dakika omuz omuza' sloganıyla oynanacak mücadelede tribünlerde aile ortamının güçlendirilmesinin ve futbolun herkes için ulaşılabilir kılınmasının hedeflendiği belirtildi.

Bilet Bilgileri

Yapılan duyuruya göre, maç biletleri 31 Ocak tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında satışa sunulacak. Bilet fiyatları tam 100 TL ve öğrenci 50 TL olarak belirlendi. Kadın taraftarlar ile 12 yaş altı çocuklar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Beklenen Etki

Uygulamayla tribünlerde kadınların ve çocukların daha fazla yer aldığı, ailelerin güvenle maç izleyebildiği bir stadyum atmosferi oluşturulması amaçlanıyor. Yönetim, sahadaki mücadelenin yanı sıra tribün desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu karşılaşmada birlik ve beraberlik ruhunun tribünlere yansıtılmasını istediklerini vurguladı.

