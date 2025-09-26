Billy Vigar hayatını kaybetti — Arsenal eski U21 oyuncusu beyin hasarı sonrası vefat

Arsenal altyapısından Billy Vigar, 20 Eylül'de Wingate & Finchley maçında sakatlanıp beyin hasarı geçirdi; yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:45
Arsenal altyapısından yetişen genç futbolcu, maçta aldığı beyin hasarı sonrası yaşamını yitirdi

Chichester City tarafından yapılan açıklamada, eski Arsenal U21 oyuncusu Billy Vigar'ın, 20 Eylül Cumartesi günü oynanan Wingate & Finchley maçında sakatlanarak beyin hasarı geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki forvetin komaya girdiği; Salı günü iyileşme şansını artırmak amacıyla ameliyat geçirildiği ifade edildi. Açıklamada ameliyatın yardımcı olduğu ancak sakatlığın çok ağır olduğu ve perşembe sabahı oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Futbola Arsenal altyapısında başlayan Vigar, 9 Ağustos'tan beri Chichester City forması giyiyordu. Olayın ardından İngiltere Futbol Federasyonu ve Arsenal yaşamını yitiren genç futbolcu için taziye mesajı yayımladı.

İngiliz basınına göre, ligde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlarda oyuncuların Vigar'ın anısına siyah bant takacağı ve maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı bildirildi.

