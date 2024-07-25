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Bitlisli Milli Atlet Azat Özkan, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Azat Özkan, Peru'daki Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor ve altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:54
Bitlisli Milli Atlet Azat Özkan, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Bitlisli Milli Atlet Azat Özkan, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Bitlisli milli atlet Azat Özkan, Peru'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor.

Başarılarının Ardından: Dünya Gençler Şampiyonası

Ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle atletizmle tanışan Özkan, il ve bölge yarışmalarında gösterdiği başarılarla 18 yaşında milli takıma katılarak 2021 yılından bu yana uluslararası arenada mücadele ediyor. İzmir'de gerçekleşen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda dördüncü olan Özkan, 26-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan şampiyonada boy gösterecek.

Hedefi: Ülkesine Gurur Vermek

Şampiyonada başarılı olmak için antrenörü Fahri Tunçtan ile belirlenen program dahilinde sıkı bir şekilde çalışan Özkan, "Altın madalya kazanarak başarılarıma yenisini eklemek istiyorum" diyor. Antrenmanlarında günde en az 10 kilometre koşarak hazırlığını sürdüren Özkan, "Her sporcunun hayali gibi benim de olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim, dünya şampiyonasında derece elde ederek ülkemizi gururlandırmak" şeklinde konuştu.

İyi Bir Sonuç İçin Hazır

Antrenör Tunçtan, Özkan’ın uluslararası alanda başarılı olduğunu ve Peru'daki bu şampiyonanın onun için önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. "Zor bir yarışma olacak. Ülkelerin elit sporcularıyla kapışacağız. İlk hedefimiz sporcumuzun finale kalması, ardından en iyi sonuçla dönebilmek" dedi.

Genç atlet Azat Özkan ve antrenörü Fahri Tunçtan, tüm hazırlıklarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve altın madalya hedeflerine ulaşmayı umuyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan...

Bitlisli milli atlet Azat Özkan (fotoğrafta), Peru'daki Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için ter döküyor.

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