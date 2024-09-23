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BKT Avrupa Kupası’nda 23. Sezon Heyecanı Başlıyor

BKT Avrupa Kupası'nın 23. sezonu, Türkiye’nin umutlarıyla yarın başlıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:56
BKT Avrupa Kupası’nda 23. Sezon Heyecanı Başlıyor

BKT Avrupa Kupası'nda 23. Sezon Heyecanı Başlıyor

Basketbolda BKT Avrupa Kupası, 23. sezonunu yarın yapılacak olan maçlarla açıyor. Bu yılki turnuvada Türkiye’yi Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom temsil edecek.

Turnuvanın Geçmişi ve Türk Takımları

Organizasyon, 2002-03 sezonundan bu yana gerçekleştiriliyor ve Türkiye, kupa tarihinde 4 takımın finalde mücadele ettiği bir geçmişe sahip. Galatasaray Odeabank, 2016 yılında, Darüşşafaka ise 2018 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda ise Frutti Extra Bursaspor 2022’de, Türk Telekom 2023’te finale kadar yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

En Fazla Şampiyon Olan Ekip

Avrupa Kupası'nda en fazla şampiyonluk kazanmış ekip, Valencia Basket olup, bu takım toplamda 4 kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyor. Valencia, 2003'ta ilk şampiyonluğunu elde ederken, 2010, 2014 ve 2019 yıllarında da kupayı kazanmayı başardı. Bunun yanı sıra, Khimki (2012, 2015) ve Lietuvos Rytas (2005, 2009) de iki kez kupayı kazanan takımlar arasında yer alıyor.

2024-25 Sezonu İlk Haftası Programı

BKT Avrupa Kupası’nın 2024-25 sezonunun ilk hafta maç programı ise şu şekilde:

  • Yarın:
    • 19.30 Türk Telekom - Lietkabelis (Litvanya)
    • 20.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya) - Cosea JL Bourg (Fransa)
    • 21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail)
    • 22.00 Dreamland Gran Canaria (İspanya) - Dolomiti Energia Trento (İtalya)
  • 25 Eylül Çarşamba:
    • 19.00 U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Cedevita Olimpija (Slovenya)
    • 19.00 Wolves Vilnius (Litvanya) - Bahçeşehir Koleji
    • 20.00 Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)
    • 20.00 Beşiktaş Fibabanka - Buducnost VOLI (Karadağ)
    • 20.00 Trefl Sopot (Polonya) - ratiopharm Ulm (Almanya)
    • 21.00 Umana Reyer (İtalya) - Aris Midea (Yunanistan)

Pandemi Etkisi ve Şampiyonlar

Pandeminin etkisiyle tamamlanamayan 2019-20 sezonunun şampiyonları şu şekildedir:

  • 2003: Pamesa Valencia
  • 2004: Hapoel Kudüs
  • 2005: Lietuvos Rytas
  • 2006: Dinamo Moskova
  • 2007: Real Madrid
  • 2008: Joventut Badalona
  • 2009: Lietuvos Rytas
  • 2010: Power Electronics Valencia
  • 2011: UNICS Kazan
  • 2012: Khimki
  • 2013: Lokomotiv Kuban
  • 2014: Valencia Basket
  • 2015: Khimki
  • 2016: Galatasaray Odeabank
  • 2017: Unicaja Malaga
  • 2018: Darüşşafaka
  • 2019: Valencia Basket
  • 2021: Monaco
  • 2022: Virtus Segafredo Bologna
  • 2023: Gran Canaria
  • 2024: Paris Basketbol

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