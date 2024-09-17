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Blatter ve Platini'nin Temyiz Duruşması 2025 Mart'ta

Blatter ve Platini'nin dolandırıcılık iddialarına ilişkin temyiz duruşması 2025 Mart ayında başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:07
Blatter ve Platini'nin Temyiz Duruşması 2025 Mart'ta

Blatter ve Platini'nin Dolandırıcılık İddiaları İçin Temyiz Duruşması

Eski FIFA Başkanı Joseph Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini hakkındaki dolandırıcılık iddialarına yönelik temyiz duruşması, 2025 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek.

Duruşmanın Tarihi ve Yeri

Platini'nin avukatı Dominic Nellen, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, duruşmanın 3-25 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz'de özel bir temyiz mahkemesinde düzenleneceğini duyurdu.

Savcılığın İddiaları ve Önceki Karar

Blatter ile Platini, 2022 yılında dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçlamalarına karşı İsviçre'de açılan davadan suçsuz bulunmuştu. Savcılık, Blatter'i 2011'de Platini'ye yasa dışı bir biçimde 2 milyon frank (yaklaşık 2.3 milyon dolar) ödeme yapmakla itham etmişti. Ancak mahkeme, bu ödemenin yasa dışı olmadığını belirlemiş ve bu nedenle Platini'nin el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirilmiştir.

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