Boccede Dünya Üçüncüsü Yağmur Tosun: Hedef Dünya Şampiyonluğu

Fransa'da bronz madalya, gözler dünya şampiyonluğunda

15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tosun, Fransa'nın Douai kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Petank Kupası'nda bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı ilk uluslararası organizasyonda elde ettiği başarıyla geleceğe umutla bakıyor.

Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur, büyük kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti. Douai'deki turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcunun hedefi nettir: dünya şampiyonluğu.

Yağmur Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada bocceye ortaokulda başladığını, lise yıllarında ise müsabakalara katıldığını anlattı. Muğla'da bu yıl düzenlenen organizasyonda Türkiye birincisi olarak Dünya Kadınlar Bocce Petank Kupası'na katılmaya hak kazandığını söyledi. Yağmur, "Türkiye Şampiyonası'nda 49 vuruşla büyük kadınlar altın nokta kategorisi rekortmeniyim. Fransa'da düzenlenen dünya şampiyonasında rakiplerim benden yaşça büyüklerdi. İlk gittiğim milli takım mücadelesinde dünya üçüncüsü oldum." diye konuştu.

Genç sporcu turnuvada 45 ülkeden sporcular arasında yaşça en küçük olduğunu belirterek, "Ülkemi gururlandırdığımı düşünüyorum. Dünya şampiyonasına gitmeden önce çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Hedefim dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutmak. Dünya şampiyonasına gitmeden önce hocamla beraber çok çalıştık. Ben de Gökhan hocam gibi sporcu yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, Yağmur'un dünya üçüncülüğü getirmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti. Bozdemir, "Allah nasip ederse ülkemize altın madalya getirip kürsüde milli marşımızı söyletmek istiyoruz." dedi.

Bozdemir, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Yağmur'un altın nokta kategorisinde Türkiye rekoru kırdığına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk kez katıldığı böyle bir turnuvada dünya üçüncülüğü alması bizim için bir gurur. İnşallah daha nice şampiyonluklar kazanıp ülkemizi gururlandırırız. Sporcularımız Avrupa ve dünya dereceleri aldıkları için milli takım seçmelerine gidecek. Bu sene Akdeniz Oyunları var. Ülkemizi Akdeniz Oyunları'nda temsil edip altın madalyayı getirmek en büyük arzumuz. Şimdiden Akdeniz Oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonları için antrenmanlarımıza başladık. Sporcularımıza güveniyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Okul müdürü Hamdi Korkmaz da Yağmur'un başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kızımız her ne kadar üçüncü olmuşsa da şampiyonluğu alabilecek kapasitemiz var. Kızımızın daha yaşı küçük, bundan sonra kendisinden çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Öğretmenimiz Gökhan Bozdemir'in emeği, öğrencilerimizin azimli çalışmasından sonra karşılığını alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katıldığı ilk uluslararası organizasyonda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki bocce milli sporcusu Yağmur Tosun, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.