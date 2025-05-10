Bodrum'da Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde start aldı. Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde gerçekleşen bu etkinlikte, hem su sporlarına ilgi duyanlar hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.

50'den Fazla Sporcu Yarışıyor

Etkinliğe katılan 50'den fazla sporcu, flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, TMF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 programında yer alan bu şampiyonanın Bodrum'da gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

Genç Sporcuların Katılımı Umut Verici

Akülke, genç ve çocuk sporcuların da etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu katılımlar bizi çok umutlandırıyor. En büyük katılım Bodrum'da gerçekleşiyor. Su sporları branşı TMF'nin en önemli branşlarından bir tanesi. Su sporlarının gelişmesi, gençlerimizin su sporlarında özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabilmeleri için bu şampiyonaların önemi çok büyük." ifadelerini kullandı.

Yarışmalar ve final etkinliği

Antrenman seanslarıyla başlayan şampiyonada, motosurf yarışları yapıldı. Şampiyona kapsamında yarın su jeti ve flyboard yarışları gerçekleştirilecek. Etkinlik, ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi. Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi. Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor.