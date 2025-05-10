DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.007.679,36 -0,23%

Bodrum'da Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası Başladı

Bodrum'da başlayan Türkiye Şampiyonası, su sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. 50'den fazla sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:35
Bodrum'da Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası Başladı

Bodrum'da Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde start aldı. Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde gerçekleşen bu etkinlikte, hem su sporlarına ilgi duyanlar hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.

50'den Fazla Sporcu Yarışıyor

Etkinliğe katılan 50'den fazla sporcu, flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, TMF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 programında yer alan bu şampiyonanın Bodrum'da gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

Genç Sporcuların Katılımı Umut Verici

Akülke, genç ve çocuk sporcuların da etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu katılımlar bizi çok umutlandırıyor. En büyük katılım Bodrum'da gerçekleşiyor. Su sporları branşı TMF'nin en önemli branşlarından bir tanesi. Su sporlarının gelişmesi, gençlerimizin su sporlarında özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabilmeleri için bu şampiyonaların önemi çok büyük." ifadelerini kullandı.

Yarışmalar ve final etkinliği

Antrenman seanslarıyla başlayan şampiyonada, motosurf yarışları yapıldı. Şampiyona kapsamında yarın su jeti ve flyboard yarışları gerçekleştirilecek. Etkinlik, ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf...

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi. Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf...

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi. Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salomon Çeşme Maratonu Basın Toplantısı Gerçekleşti
2
Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'te Final Raunduna Yükseldi
3
Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Başladı
4
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Kahramanmaraş ve Adıyaman Etapları Başladı
5
Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
6
İlhan Palut: "Çaykur Rizespor, Kaybetmemesi Gereken Bir Maçı Daha Kaybetti"
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu