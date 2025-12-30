DOLAR
Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Sağlık Nedeniyle Görevinden Ayrılıyor

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını ve Ocak 2026'da yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:00
Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Sağlık Nedeniyle Görevinden Ayrılıyor

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir Görevinden Ayrıldığını Açıkladı

Açıklama ve neden

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Demir, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğu Bodrum Futbol Kulübü'nde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirterek, Ocak 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını ifade etti.

Kulübün durumu ve teşekkür

Görevini devrederken kulübü dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş bir yapı olarak bırakacağını vurgulayan Demir, başkanlık döneminde Bodrum'a ve Türk futboluna değer katma hedefiyle çalıştığını kaydetti.

Demir açıklamasında; hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum örgütlerine ve taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Ayrıca, Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, genel kurul sonrası görevi devralacak yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

