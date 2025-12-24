Ömer Atiker: Konyaspor’un Sezon Sonu Borcu 2,4 Milyar TL

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, yönetim kurulu üyeleriyle Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devir ve ilk gün verileri

Atiker, 13 Haziran 2025 tarihinde göreve geldiklerinde kulübün transfer yasağı bulunduğunu ve kulübün açıklanan borcunun yaklaşık 1 milyar 550 milyon TL seviyesinde olduğunu hatırlattı. Ayrıca önceki sezonlara dair futbolcu alacakları kur farkları, kredi faizi yapılandırma farkları, SGK ve vergi yapılandırma farkları ile 8 futbolcuya ait FIFA ve diğer kulüpler dosyası ödemelerinin başlangıçta dosyalarda yer aldığını belirtti.

Başkan Atiker, acil ödemeler yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını, göreve geldiklerinde kulüpte 54 sözleşmeli profesyonel futbolcu bulunduğunu ve yapılan çalışmalarla kadronun 40 futbolcuya düşürüldüğünü söyledi.

Mali destek ve gelirler

Yönetim kurulu olarak ilk 6,5 ayda yaklaşık 500 milyon TL kasa kolaylığı sağlandığını ve ayrıca 120 milyon TL kefalet desteğiyle toplamda 620 milyon TL destek sunulduğunu aktaran Atiker, federasyon gelirleri, reklam, loca, sponsorluk, kombine, bilet satışları ve bağışlarla yaklaşık 600 milyon TL tutarında gelirin kulüp kasasına girdiğini ifade etti. Bu kaynakların sadece günü kurtarmak için değil, kulübün geleceğini inşa etmek amacıyla kullanıldığını vurguladı.

Sezon sonu borç tahmini

Başkan Atiker, sezon sonu itibarıyla Konyaspor’un yaklaşık borcunun 2 milyar 400 milyon TL olmasını öngördüklerini belirtti. Açıklamada, devralınan borç miktarının 1 milyar 550 milyon TL, yapılandırma kur farkı ve faiz farkının 250 milyon TL olduğu; 2025-26 sezon gelir-gider farkı ile birlikte bu rakamların toplandığında sezon sonu tahmini borcun 2 milyar 400 milyon TL seviyesine geldiği ifade edildi.

Bu borcun ödenebilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ve kulübe sürekli gelir getirecek ciddi imkânların oluşturulduğunu söyledi.

SGK ve vergi yapılandırmaları

Konyaspor’un en önemli sorunlarından birinin SGK ve vergi borçları olduğunu belirten Atiker, yapılan yapılandırmalar sonucu 91 milyon TL tutarındaki SGK borcunun yüzde 10’unun peşin ödenerek kalan tutarın 24 ayda taksitlendirildiğini aktardı. Ayrıca 347 milyon TL tutarındaki vergi borcunun yüzde 10’unun ödenip kalan kısmının 30 ay taksitlendirildiğini söyledi.

Transfer politikası ve devre arası planları

Transferde temel ilkenin mali disiplin ve sportif katkı olduğunu vurgulayan Atiker, sezon başında kulübe toplam 8 futbolcu kazandırıldığını; bunlardan 5 futbolcunun A takıma, 1 futbolcunun yatırımlık ve 2 futbolcunun akademiye alındığını belirtti. Devre arası transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, takımın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planladıklarını ve transfer komitesinin hızlı çalıştığını söyledi. İlk transfer olarak Deniz Türüç ile anlaşma sağlandığına da değindi.

Atiker'in açıklamaları, kulübün hem kısa vadeli borç yönetimi hem de uzun vadeli gelir arttırma stratejileri üzerine odaklandığını ortaya koydu.

