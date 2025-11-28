Bodrum FK - Çorum FK: 30 Kasım’da Evinde Galibiyet Hedefi

Bodrum FK, 30 Kasım Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda Çorum FK’yı ağırlayacak. Ümraniye maçının ardından hedef galibiyet; hakem kararları federasyona bildirildi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında kendi sahasında Çorum FK’yı ağırlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının önünde 3 puanı alıp zirve iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Hazırlıklar ve moral ziyareti

Trendyol 1’inci Lig’in 15’inci haftasında kendi sahasında Çorum FK’yı konuk edecek olan Bodrum FK, hazırlıklarını teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürüyor. 30 Kasım Pazar saat 16.00’da Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maçta yeşil-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde takıma moral ziyareti gerçekleşti. Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Tirhandil Cup Başkanı Erim Önüt ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Yönetim, antrenman temposundan memnun olduğunu belirterek oyuncularla kısa süre sohbet etti.

Ümraniye maçı ve federasyona yapılan bildirim

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Ümraniyespor maçına ilişkin olarak şunları söyledi: "Hakemlerle ilgili çok açıklama yapmak istemiyoruz. Herkesin gözü önünde verilmeyen golümüz var. Maçın başında 2 sarı kartla oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılması ama ilk pozisyonun kesinlikle sarı kart olmaması. Bunlarla ilgili gerekli yazıları federasyona yazdık. Ümraniye’ye galibiyet için gitmiştik ancak mağlup döndük. Takım olarak mücadeleyi bırakmak istemiyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Eksiklerimiz var, Çorum FK maçı bizim için önemli. Bulunduğumuz lig zor bir lig, 10-12 takım hemen hemen başa baş oynuyor. Biz takımımıza inanıyoruz. Şu ana kadar evimizde maç kaybetmedik, inşallah bu maçı da iyi bir skorla geçmek istiyoruz"

Teknik direktörün değerlendirmesi ve kadro durumu

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise Ümraniye maçını şöyle değerlendirdi: "Ümraniye maçında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanıp avantaj sağlamak istiyorduk ancak istediğimiz sonuçla dönemedik. Çok ders çıkarılması gereken bir maç oldu. Attığımız gol bence gol, Musah’a verilen kart bence sarı kart değil. Talihsiz bir maçtı, bizim açımızdan da eksik gördüğümüz noktalar var. Özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntımızı en kısa sürede çözeceğiz. Çorum FK, ligin favori takımlarından ve direkt rakibimiz olan bir takım. İyi hazırlanıyoruz, Ümraniye maçını telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet alarak Ümraniye maçını unutturmak istiyoruz. Musah Mohammed’in kart cezası var, Celal ameliyat oldu ve uzun süre aramızda olamayacak. Cenk’in hafif sakatlığı var, durumu maç günü belli olacak. Cezalı olan Ali ve Berşan da yok"

