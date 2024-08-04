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Bodrum FK, Gabriel Obekpa İle 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bodrum FK, Nijeryalı oyuncu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:29
Bodrum FK, Gabriel Obekpa İle 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bodrum FK'nın Yeni Transferi: Gabriel Obekpa

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, kulüple 4 yıllık bir anlaşma yaptı.

Transfer Detayları

Bodrum FK, sosyal medya üzerinden resmi açıklama yaparak bu transferin gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz Sırbistan Süper Lig Takımlarından Mladost'un orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Gabriel." ifadelerine yer verildi.

Hedefler ve Beklentiler

Bodrum FK, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Obekpa'nın takıma katılmasıyla, orta saha derinliğinin artırılması planlanıyor ve oyuncudan önemli katkılar bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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