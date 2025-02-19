Bodrum FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bodrum FK, Hatayspor ile oynayacağı önemli maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Morais, maçın kolay geçmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:40
Bodrum FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bodrum FK, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar, Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen taktik ve pas çalışmaları ile devam etmekte.

Teknik Direktör Morais'in Açıklamaları

Morais, basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada, takımın savunma performansına dikkat çekti. Topa sahip olmadıklarında nasıl bir savunma yapmaları gerektiği üzerinde durduklarını belirterek, "Topa sahip olduğumuzda daha etkin olmak için çalışmalar yapıyoruz. Savunma yaparken takım halinde senkronize olmamız gerekiyor. Geliştirmemiz gereken noktalar var," dedi.

Morais, rakiplerin puan durumunun kendileri üzerinde bir etki yaratmadığını vurgulayarak, "Onlar da buraya kazanmak için geliyor, tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkacaklar. Kolay bir maç olarak düşünmemeliyiz. Çünkü onlar da her şeylerini verecek. Aç olmamız, rakibimize saygılı olmamız ve kazanmak için oynamamız gerekli," ifadelerini kullandı.

Taraftara Mesajı

Bodrum FK'nın teknik direktörü taraftarların desteğinin önemine de değinerek, "Bizi desteklemeye ve yanımızda olmaya devam etsinler. Bizi aynı tutku ve arzuyla desteklemeye devam etsinler, biz bu forma için, taraftar için savaşacağız," şeklinde konuştu.

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