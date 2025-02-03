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Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı

Sipay Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:46
Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı

Sipay Bodrum FK'da Gelişme

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Sipay Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten Açıklama

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Demirel Dönemi Performansı

Volkan Demirel yönetiminde Sipay Bodrum FK, toplamda 11 lig maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta bir galibiyet ve bir beraberlik aldılar.

İlerleyen Maçlar

Yeşil-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde 5 Şubat Çarşamba günü Onvo Antalyaspor ile evinde karşılaşırken, Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi Göztepe'yi konuk edecek.

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